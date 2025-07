Rencontre littéraire avec Naomi Fontaine Médiathèque de la Canopée Paris

Rencontre littéraire avec Naomi Fontaine Médiathèque de la Canopée Paris samedi 27 septembre 2025.

« Eka ashate : ne flanche pas » donne la parole aux aînés, constitue une mémoire et une somme de visages du monde innu. L’autrice revient ainsi, à l’histoire et à la quête de dignité des premières nations. Rythmé par la forêt et la résistance des ancêtres, ce roman, est fait de fragments, d’expériences, de vécus, reliés par la mère courage qui montre à sa fille les chemins de la mémoire de son peuple.

Naomi Fontaine, est une romancière innue, née à Uashat, Québec. Elle est l’autrice d’une œuvre de première importance. Acclamés par la critique, ses romans ont été traduits en une dizaine de langues, adaptés au théâtre et au cinéma. Elle est l’autrice autochtone la plus lue au Québec, après Michel Jean.

Entrée gratuite, réservation conseillée.

Un partenariat avec la librairie Petite Egypte permettra une séance de dédicace et ventes.

La médiathèque de la Canopée en partenariat avec les éditions Mémoire d’encrier est heureuse d’inviter la grande romancière innue Naomi Fontaine pour la sortie de son quatrième roman « Eka ashate : ne flanche pas ». Venez participer à la rentrée littéraire !

Le samedi 27 septembre 2025

de 16h00 à 17h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-27T16:00:00+02:00

fin : 2025-09-27T17:30:00+02:00

Date(s) : 2025-09-27T16:00:00+02:00_2025-09-27T17:30:00+02:00

Médiathèque de la Canopée 10 passage de la Canopée 75001 Paris

https://bibliothequecanopee.wordpress.com/ +33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee