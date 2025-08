Café ô Jardin Médiathèque de la Canopée Paris

Apportez vos boutures, semis, graines et plantes ! Identifiez-les et mettez-les dans des petits pots pour pouvoir mieux les échanger. Apporter vos pots et matériel pour pouvoir jardiner !

Un moment convivial pour échanger entre amateurs et passionnés !

Entrée libre

Que vous soyez jardinier débutant, spécialiste, amateur ou tout simplement passionné, venez échanger boutures, semis, graines, plantes, et autres conseils, venez jardiner avec nous autour d’une petite tisane du jardin !

Le samedi 27 septembre 2025

de 16h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Médiathèque de la Canopée 10 passage de la Canopée 75001 Paris

+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee