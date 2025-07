Table ronde : »Être jeune de quartier aujourd’hui : entre stéréotypes et réalité » Médiathèque de la Canopée Paris

Table ronde : »Être jeune de quartier aujourd’hui : entre stéréotypes et réalité » Médiathèque de la Canopée Paris jeudi 9 octobre 2025.

Intervenants :

– Fabien Truong est sociologue,

enseignant à l’Université Paris 8, écrivain et réalisateur. Il travaille depuis

plusieurs années sur la jeunesse dans les quartiers populaires de banlieue.

– Gérôme Truc est sociologue également, chercheur au CNRS et directeur adjoint de

l’Institut des Sciences sociales du Politique. Il est spécialiste des réactions

aux attentats dans les sociétés occidentales.

Ensemble, ils ont enquêté pendant

près de dix ans dans la ville de Grigny, « ville la plus pauvre de

France » où a grandi l’un des auteurs des attentats de janvier 2015,

enquête dont est issu leur livre « Grands ensemble : violence, solidarité et

ressentiment dans les quartiers populaires » (La Découverte, 2025). Les réponses apportées dans cette enquête minutieuse épousent le rythme et les contours de multiples trajectoires entrecroisées. Des vies qui rappellent que la pauvreté et la marginalisation engendrent solidarités mais aussi rivalités, pavant la voie à un rapport au monde où le ressentiment coexiste avec l’espoir et la joie.

– association

Médiation Nomade : l’objet de l’association est de réinvestir l’espace public, en soirée, par des adultes bienveillants, afin de retisser les liens entre jeunes, adultes et institutions. Depuis 2013, Médiation Nomade a effectué plus de 240 soirées dans plus de 60 quartiers partout en France.

– Collectif Pop-Part : Marie-Hélène

Bacqué et Jeanne Demoulin ont codirigé des recherches à l’origine du livre « Jeunes de quartier: Le pouvoir des mots » paru en 2021. A travers la forme d’un abécédaire participatif, les chercheuses proposent dans cet ouvrage une analyse qui complète ou même contredit les représentations médiatiques de la figure du « jeune de quartier ».

Cette rencontre sera modérée par Aïda N’Diaye, enseignante, philosophe, écrivaine et chroniqueuse.

Fabien Truong et Gérôme Truc ; Crédits : Claire Delfino

Entrée gratuite, réservation conseillée.

Cette table-ronde est accessible aux publics sourds grâce à la présence d’interprètes LSF/Français.

Le jeudi 09 octobre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Public adultes.

Médiathèque de la Canopée 10 passage de la Canopée 75001 Paris

