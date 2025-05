Cyclo Biblio fait une étape à la médiathèque ! – Médiathèque de la Canopée Paris, 13 juin 2025, Paris.

Ils/elles viennent de toute la France, et même d’Europe et d’ailleurs ! Ils/elles travaillent en bibliothèques de lecture publique, en bibliothèques universitaires, en centres de documentation…

Cette année, l’itinéraire dessinera une boucle depuis Montreuil, et les conduira dans Paris et en périphérie. 6 jours, 400 km, 4 départements, 18 bibliothèques visitées !

Pourquoi un circuit de bibliothécaires à vélo ?

Pour faire connaître les bibliothèques et leurs actions, auprès du grand public et des décideurs, de façon écologique. Pour échanger avec d’autres bibliothécaires, visiter des établissements et piocher les bonnes idées. L’initiative peut paraît farfelue, mais il s’agit d’une véritable formation ! Pour en savoir plus, c’est ici !

Avec le soutien du Ministère de la Culture, et l’ABF (association des bibliothécaires de France).

Le vendredi 13 juin 2025

de 16h30 à 18h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-13T19:30:00+02:00

2025-06-13T17:30:00+02:00_2025-06-13T19:30:00+02:00

fin : 2025-06-13T21:30:00+02:00

Médiathèque de la Canopée 10 passage de la Canopée 75001 Paris

Cyclo-biblio, c’est une association rassemblant des bibliothécaires à vélo ! 6 jours de parcours à vélo, 400 km parcourus, 18 bibliothèques visitées, dont la médiathèque de la Canopée ! Venez les accueillir avec nous !