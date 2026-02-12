Médiathèque de La Fouillade Exposition Naître Fille d’Alice Dussutour La Fouillade

Médiathèque de La Fouillade Exposition Naître Fille d’Alice Dussutour

7 route d’Occitanie La Fouillade Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-05

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-05

Selon son pays d’origine, naître fille n’offre pas les mêmes perspectives… C’est ce que démontre Alice Dussutour entre les pages de son ouvrage Naître fille et les portraits de cinq jeunes filles.

Elles ne se connaissent pas, viennent de différents pays (Népal, France, Afghanistan, Kenya et Mexique), mais leurs histoires se font écho.

Chacune dénonce les injustices auxquelles elle fait face parce qu’elle est née fille. Avec leur entourage et d’autres femmes, elles résistent, se mobilisent pour faire évoluer les mentalités et pour que l’égalité soit plus qu’un mot !

A l’image du livre sur lequel elle s’appuie, l’exposition est l’occasion de faire un point documentaire sur des sujets essentiels tels que la précarité menstruelle, le harcèlement de rue, les injonctions corporelles, les féminicides… .

7 route d’Occitanie La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 75 02 mediatheque@la-fouillade.fr

English :

Depending on your country of origin, being born a girl does not offer the same prospects… This is what Alice Dussutour demonstrates in the pages of her book Naître fille (Being born a girl) and the portraits of five young girls.

