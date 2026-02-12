Médiathèque de La Fouillade Jeux de société à la médiathèque La Fouillade
7 route d’occitanie La Fouillade Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Mercredi 2026-02-18
fin : 2026-05-20
2026-02-18 2026-03-18 2026-04-15 2026-05-20 2026-06-17
Venez jouer à la médiathèque ! Animé par Béatrice, Viviane et Didier.
Des jeux sont disponibles sur place mais n’hésitez pas à amener les vôtres ! Béatrice, Viviane et Didier seront ravis de partager ce moment avec vous, en solo, en famille ou entre amis !
Dès 5 ans. .
7 route d’occitanie La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 75 02
English :
Come and play at the multimedia library! Hosted by Béatrice, Viviane and Didier.
L’événement Médiathèque de La Fouillade Jeux de société à la médiathèque La Fouillade a été mis à jour le 2026-02-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)