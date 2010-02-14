Médiathèque de la Pesse Discussions en anglais Médiathèque La Pesse

Médiathèque de la Pesse Discussions en anglais Médiathèque La Pesse samedi 14 février 2026.

Médiathèque de la Pesse Discussions en anglais

Médiathèque 5 Rue de l’Épicéa La Pesse Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 10:00:00
fin : 2026-02-14 12:00:00

Date(s) :
2026-02-14

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude LA PESSE DISCUSSIONS EN ANGLAIS

Samedi 14 février 10h

Un temps d’échange en anglais, ouvert à tous les niveaux, pour pratiquer la conversation dans une ambiance conviviale et bienveillante.
Ouvert à toutes et tous.   .

Médiathèque 5 Rue de l’Épicéa La Pesse 39370 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Médiathèque de la Pesse Discussions en anglais

L’événement Médiathèque de la Pesse Discussions en anglais La Pesse a été mis à jour le 2026-02-03 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)