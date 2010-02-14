Médiathèque de la Pesse Discussions en anglais Médiathèque La Pesse
Début : 2026-02-14 10:00:00
fin : 2026-02-14 12:00:00
2026-02-14
Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude LA PESSE DISCUSSIONS EN ANGLAIS
Samedi 14 février 10h
Un temps d’échange en anglais, ouvert à tous les niveaux, pour pratiquer la conversation dans une ambiance conviviale et bienveillante.
Ouvert à toutes et tous. .
Médiathèque 5 Rue de l’Épicéa La Pesse 39370 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69
