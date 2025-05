ULYSSE MASSEY, MIRTRU ESCALONA-MIJARES, MARLENE CONTINENTE / L’Orgue végétal – Médiathèque de l’Agora Évry-Courcouronnes, 7 juin 2025, Évry-Courcouronnes.

L’installation prend la forme de trois modules composés de végétaux, de pots en céramique, de tapisseries et d’un système de capteurs, câbles et haut parleurs qui permet au performeur d’interagir avec l’orgue. Lorsque l’humain entre en contacte avec les plantes composant l’orgue, le son (voix, musique électronique, bruits…) émerge et permet une certaine musicalité.



Ulysse Massey, diplômé des Arts Décoratifs en 2023 oriente son travail vers les installations in situ. Sculptures, tapisseries, photos ou vidéos lui permettent de traiter de thématiques telles que l’habitat, l’occupation de l’espace ou encore le passage.

Artistes : Ulysse Massey, Mirtru Escalona-Mijares, Marlène Continente

Avec Grand Paris Sud et la DRAC Ile de France

Le samedi 07 juin 2025

de 18h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Médiathèque de l’Agora 109 place de l’Agora 91000 Évry-Courcouronnes

L’orgue végétal est une œuvre musicale et plastique, naturelle et numérique, qui traite de notre relation au vivant et de la communication entre les humains et le monde végétal.