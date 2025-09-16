Médiathèque de Saint-Claude Paroles de livres Médiathèque Saint-Claude
Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude Jura
Début : 2025-09-16 19:30:00
fin : 2025-09-16 21:00:00
2025-09-16
Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude LE DÔME PAROLES DE LIVRES
Rendez-vous le mardi 16 septembre à 19h30, à la médiathèque Le Dôme.
Un moment pour partager vos lectures, en découvrir d’autres et discuter avec passionnés et curieux. Rejoignez-nous pour une pause littéraire conviviale.
Ouvert à tous .
Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69
