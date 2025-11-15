Médiathèque de Saint-Claude Rendez-vous dans les livres Médiathèque Saint-Claude

Médiathèque de Saint-Claude Rendez-vous dans les livres

Rendez-vous le samedi 15 novembre à 10h30, à la Médiathèque Le Dôme à Saint-Claude.

Tu as entre 9 et 12 ans ? Tu souhaites échanger autour de tes lectures, visionnages de film, écoutes musicales… avec des jeunes de ton âge ?

Rejoins-nous !

À partir de 9 ans

Sur inscription .

Médiathèque 5 Place de l’Abbaye Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69

