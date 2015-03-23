Médiathèque de Saint-Lupicin Accueil privilégié Médiathèque Coteaux du Lizon
Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon Jura
Début : 2026-03-23 15:00:00
fin : 2026-03-23 17:00:00
2026-03-23
Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude SAINT-LUPICIN ACCUEIL PRIVILÉGIÉ
Lundi 23 mars 15h
Portraits d’une vie
Lectures, échanges et conseils personnalisés autour du thème du portrait.
Pour les 60 ans et plus.
Sur réservation. .
Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 81 32
