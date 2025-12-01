Médiathèque de Saint-Lupicin Atelier créatif Médiathèque Coteaux du Lizon
Médiathèque de Saint-Lupicin Atelier créatif Médiathèque Coteaux du Lizon mercredi 17 décembre 2025.
Médiathèque de Saint-Lupicin Atelier créatif
Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 14:30:00
fin : 2025-12-17 17:00:00
Date(s) :
2025-12-17
Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude SAINT-LUPICIN ATELIER CRÉATIF
Rendez-vous le samedi 17 décembre à 14h30 à Saint-Lupicin.
Un atelier pour créer de magnifiques boules de Noël en origami et se plonger dans la magie des fêtes.
À partir de 7 ans.
Sur réservation. .
Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 81 32
English : Médiathèque de Saint-Lupicin Atelier créatif
L’événement Médiathèque de Saint-Lupicin Atelier créatif Coteaux du Lizon a été mis à jour le 2025-11-29 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)