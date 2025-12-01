Médiathèque de Saint-Lupicin Atelier créatif Médiathèque Coteaux du Lizon

Médiathèque de Saint-Lupicin Atelier créatif

Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon Jura

Gratuit

Début : 2025-12-17 14:30:00

fin : 2025-12-17 17:00:00

2025-12-17

Rendez-vous le samedi 17 décembre à 14h30 à Saint-Lupicin.

Un atelier pour créer de magnifiques boules de Noël en origami et se plonger dans la magie des fêtes.

À partir de 7 ans.

Sur réservation. .

Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 81 32

