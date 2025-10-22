Médiathèque de Saint-Lupicin Atelier créatif spécial Halloween Médiathèque Coteaux du Lizon

Début : 2025-10-22 14:30:00

fin : 2025-10-22 16:30:00

2025-10-22

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude SAINT-LUPICIN ATELIER CRÉATIF SPÉCIAL HALLOWEEN

Mercredi 22 octobre 14h30

Fabrique ton marque-page ensorcelé ! Un moment ludique pour petits sorciers et grandes citrouilles.

À partir de 4 ans Sur réservation .

Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 81 32

