Médiathèque de Saint-Lupicin Atelier créatif spécial Halloween Médiathèque Coteaux du Lizon

Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon Jura
Début : 2025-10-22 14:30:00
fin : 2025-10-22 16:30:00
2025-10-22
Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude SAINT-LUPICIN ATELIER CRÉATIF SPÉCIAL HALLOWEEN
Mercredi 22 octobre 14h30
Fabrique ton marque-page ensorcelé ! Un moment ludique pour petits sorciers et grandes citrouilles.
À partir de 4 ans Sur réservation .
Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 81 32
