Médiathèque de Saint-Lupicin Atelier cyanotype Médiathèque Coteaux du Lizon

Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon Jura
Début : 2026-03-14 14:00:00
fin : 2026-03-14 17:00:00
2026-03-14
Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude SAINT-LUPICIN ATELIER CYANOTYPE
Samedi 14 mars 14h à 17h
Découverte d’une technique photographique ancienne aux nuances de bleu pour créer des portraits sensibles et graphiques.
Adolescents adultes.
Sur réservation. .
Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 81 32
