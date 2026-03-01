Médiathèque de Saint-Lupicin Atelier cyanotype Médiathèque Coteaux du Lizon

Médiathèque de Saint-Lupicin Atelier cyanotype

Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-03-14 17:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude SAINT-LUPICIN ATELIER CYANOTYPE

Samedi 14 mars 14h à 17h

Découverte d’une technique photographique ancienne aux nuances de bleu pour créer des portraits sensibles et graphiques.

Adolescents adultes.

Sur réservation. .

Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 81 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Médiathèque de Saint-Lupicin Atelier cyanotype

L’événement Médiathèque de Saint-Lupicin Atelier cyanotype Coteaux du Lizon a été mis à jour le 2026-03-04 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)