Médiathèque de Saint-Lupicin Atelier d’écriture Médiathèque Coteaux du Lizon

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07 16:00:00

2026-03-07

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude SAINT-LUPICIN ATELIER D’ÉCRITURE

Samedi 7 mars 14h

Atelier animé par Sébastien Berlendis autour du portrait littéraire faire surgir une personne à travers un détail, une voix ou un souvenir.

Adolescents adultes.

Sur réservation. .

Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 81 32

