Médiathèque de Saint-Lupicin Atelier Mineclonia Médiathèque Coteaux du Lizon

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude SAINT-LUPICIN ATELIER MINECLONIA

Jeudi 12 février 14h

Et si le portrait devenait un terrain de jeu ? Assembler, détourner, imaginer pour créer des visages autrement, dans un atelier ludique et créatif.

Dès 10 ans.

Sur réservation. .

Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 81 32

