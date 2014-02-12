Médiathèque de Saint-Lupicin Atelier Mineclonia Médiathèque Coteaux du Lizon
Médiathèque de Saint-Lupicin Atelier Mineclonia Médiathèque Coteaux du Lizon jeudi 12 février 2026.
Début : 2026-02-12 14:00:00
fin : 2026-02-12 16:00:00
2026-02-12
Jeudi 12 février 14h
Et si le portrait devenait un terrain de jeu ? Assembler, détourner, imaginer pour créer des visages autrement, dans un atelier ludique et créatif.
Dès 10 ans.
Sur réservation. .
