Médiathèque de Saint-Lupicin Balade découverte avec le CPIE CPIE Coteaux du Lizon

Médiathèque de Saint-Lupicin Balade découverte avec le CPIE samedi 13 décembre 2025.
CPIE Coteaux du Lizon
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 16:00:00
2025-12-13
Rendez-vous le samedi 13 décembre à 14h à Saint-Lupicin.
Partez sur les traces des animaux reconnaître empreintes, restes de repas et indices discrets laissés dans la forêt.
Tout public, dès 7 ans.
Prévoir de bonnes chaussures et une tenue chaude. .
CPIE 1 Grande Rue Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 81 32
