Médiathèque de Saint-Lupicin Balade découverte avec le CPIE CPIE Coteaux du Lizon

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude SAINT-LUPICIN BALADE DÉCOUVERTE AVEC LE CPIE

Rendez-vous le samedi 13 décembre à 14h à Saint-Lupicin.

Partez sur les traces des animaux reconnaître empreintes, restes de repas et indices discrets laissés dans la forêt.

Tout public, dès 7 ans.

Prévoir de bonnes chaussures et une tenue chaude. .

CPIE 1 Grande Rue Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 81 32

