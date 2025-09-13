Médiathèque de Saint-Lupicin Braderie Médiathèque Coteaux du Lizon
Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon Jura
Début : 2025-09-13 08:30:00
fin : 2025-09-13 13:00:00
2025-09-13
Rendez-vous le samedi 13 septembre de 8h30 à 13h, à la médiathèque de Saint-Lupicin.
La médiathèque fait de la place sur ses étagères ! Romans, BD, revues, albums jeunesse ou documentaires… autant de livres retirés des collections, ou issus de dons, à petits prix. Une belle occasion de faire le plein de lecture… autrement.
Prix unique 1 € le livre ou les 2 revues .
