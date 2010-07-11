Médiathèque de Saint-Lupicin Dédicace Médiathèque Coteaux du Lizon

Informations pratiques

Coteaux du Lizon

Médiathèque de Saint-Lupicin Dédicace

Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 12:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Médiathèque de Saint-Lupicin Dédicace

Samedi 11 juillet à 10h

Rencontrez Anne-Flore Barletta à l’occasion d’une séance de dédicaces autour de son roman.

Entre aventure, spiritualité et imaginaire, ce récit profondément humain vous entraîne dans une histoire captivante où se mêlent quête intérieure, émotions et fantastique.

Pour tous et toutes .

Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 81 32

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English : Médiathèque de Saint-Lupicin Dédicace

L’événement Médiathèque de Saint-Lupicin Dédicace Coteaux du Lizon a été mis à jour le 2026-07-02 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)