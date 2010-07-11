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AGENDA · Coteaux du Lizon

Médiathèque de Saint-Lupicin Dédicace Médiathèque Coteaux du Lizon

samedi 11 juillet 2026 · Médiathèque · Coteaux du Lizon

Médiathèque de Saint-Lupicin Dédicace Médiathèque Coteaux du Lizon

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
1 Grande Rue
Ville
39170 Coteaux du Lizon
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Coteaux du Lizon

Médiathèque de Saint-Lupicin Dédicace

Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11 12:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Médiathèque de Saint-Lupicin Dédicace

Samedi 11 juillet à 10h
Rencontrez Anne-Flore Barletta à l’occasion d’une séance de dédicaces autour de son roman.
Entre aventure, spiritualité et imaginaire, ce récit profondément humain vous entraîne dans une histoire captivante où se mêlent quête intérieure, émotions et fantastique.
Pour tous et toutes   .

Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 81 32 

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English : Médiathèque de Saint-Lupicin Dédicace

L’événement Médiathèque de Saint-Lupicin Dédicace Coteaux du Lizon a été mis à jour le 2026-07-02 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)