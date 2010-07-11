Médiathèque de Saint-Lupicin Dédicace Médiathèque Coteaux du Lizon
samedi 11 juillet 2026 · Médiathèque · Coteaux du Lizon
Informations pratiques
Coteaux du Lizon
Médiathèque de Saint-Lupicin Dédicace
Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-11 12:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Médiathèque de Saint-Lupicin Dédicace
Samedi 11 juillet à 10h
Rencontrez Anne-Flore Barletta à l’occasion d’une séance de dédicaces autour de son roman.
Entre aventure, spiritualité et imaginaire, ce récit profondément humain vous entraîne dans une histoire captivante où se mêlent quête intérieure, émotions et fantastique.
Pour tous et toutes .
Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 81 32
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English : Médiathèque de Saint-Lupicin Dédicace
L’événement Médiathèque de Saint-Lupicin Dédicace Coteaux du Lizon a été mis à jour le 2026-07-02 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)