Médiathèque de Saint-Lupicin Exposition Les Lumières furtives Médiathèque Coteaux du Lizon
Médiathèque de Saint-Lupicin Exposition Les Lumières furtives Médiathèque Coteaux du Lizon mercredi 26 novembre 2025.
Médiathèque de Saint-Lupicin Exposition Les Lumières furtives
Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-26
fin : 2026-01-15
Date(s) :
2025-11-26
Médiathèque de Saint-Lupicin Exposition Les Lumières furtives
Rendez-vous du 26 novembre jusqu’au 15 janvier 2026
Une exploration photographique sensible et visuelle des phénomènes lumineux naturels
dans le massif du Jura.
Albin Panisset dédicacera son livre lors du vernissage le 26 novembre à 18h30
A découvrir pendant les horaires d’ouverture de la Médiathèque. .
Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 81 32
English : Médiathèque de Saint-Lupicin Exposition Les Lumières furtives
German : Médiathèque de Saint-Lupicin Exposition Les Lumières furtives
Italiano :
Espanol :
L’événement Médiathèque de Saint-Lupicin Exposition Les Lumières furtives Coteaux du Lizon a été mis à jour le 2025-10-25 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)