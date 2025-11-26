Médiathèque de Saint-Lupicin Exposition Les Lumières furtives Médiathèque Coteaux du Lizon

Médiathèque de Saint-Lupicin Exposition Les Lumières furtives

Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26

fin : 2026-01-15

Date(s) :

2025-11-26

Médiathèque de Saint-Lupicin Exposition Les Lumières furtives

Rendez-vous du 26 novembre jusqu’au 15 janvier 2026

Une exploration photographique sensible et visuelle des phénomènes lumineux naturels

dans le massif du Jura.

Albin Panisset dédicacera son livre lors du vernissage le 26 novembre à 18h30

A découvrir pendant les horaires d’ouverture de la Médiathèque. .

Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 81 32

English : Médiathèque de Saint-Lupicin Exposition Les Lumières furtives

German : Médiathèque de Saint-Lupicin Exposition Les Lumières furtives

Italiano :

Espanol :

L’événement Médiathèque de Saint-Lupicin Exposition Les Lumières furtives Coteaux du Lizon a été mis à jour le 2025-10-25 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)