Médiathèque de Saint-Lupicin Lectures Centre d’accueil spécialisé Coteaux du Lizon

Centre d’accueil spécialisé 2 Rue de l’Espoir Coteaux du Lizon Jura
Début : 2025-09-11 15:00:00
fin : 2025-09-11 16:00:00
2025-09-11
Rendez-vous le jeudi 11 septembre à 15h, à la médiathèque de Saint-Lupicin.
Les bénévoles et les bibliothécaires vous donnent rendez-vous au centre du Haut-de-Versac pour des lectures de textes courts, aux côtés des résidents.
Ouvert à tous
Centre d’accueil spécialisé, 2 rue de l’Espoir à Saint-Lupicin. .
Centre d’accueil spécialisé 2 Rue de l’Espoir Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 81 32
