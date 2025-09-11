Médiathèque de Saint-Lupicin Lectures Centre d’accueil spécialisé Coteaux du Lizon

Centre d’accueil spécialisé 2 Rue de l’Espoir Coteaux du Lizon Jura

Rendez-vous le jeudi 11 septembre à 15h, à la médiathèque de Saint-Lupicin.

Les bénévoles et les bibliothécaires vous donnent rendez-vous au centre du Haut-de-Versac pour des lectures de textes courts, aux côtés des résidents.

Ouvert à tous

Centre d’accueil spécialisé, 2 rue de l’Espoir à Saint-Lupicin. .

Centre d’accueil spécialisé 2 Rue de l’Espoir Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 81 32

