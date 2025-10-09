Médiathèque de Saint-Lupicin Lectures Centre du Haut de Versac Coteaux du Lizon

Centre du Haut de Versac 2 Rue de l’Espoir Coteaux du Lizon Jura

Tarif : – – EUR

Début : 2025-10-09 15:00:00

fin : 2025-10-09 16:00:00

2025-10-09

Jeudi 9 octobre 15h

Lectures de textes courts proposées par les bénévoles et les bibliothécaires, aux côtés des résidents du centre du Haut-de-Versac (2 rue de l’Espoir).

Ouvert à tous .

Centre du Haut de Versac 2 Rue de l’Espoir Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 81 32

