Médiathèque de Saint-Lupicin Lectures Centre du Haut de Versac Coteaux du Lizon

Centre du Haut de Versac 2 Rue de l’Espoir Coteaux du Lizon Jura
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-10-09 15:00:00
fin : 2025-10-09 16:00:00
2025-10-09
Jeudi 9 octobre 15h
Lectures de textes courts proposées par les bénévoles et les bibliothécaires, aux côtés des résidents du centre du Haut-de-Versac (2 rue de l’Espoir).
Ouvert à tous .
Centre du Haut de Versac 2 Rue de l’Espoir Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 81 32
