Médiathèque de Saint-Lupicin Lectures Centre d’accueil spécialisé Coteaux du Lizon

Centre d'accueil spécialisé 2 Rue de l'Espoir Coteaux du Lizon Jura

11 décembre 2025, 15h00

fin : 2025-12-11 16:00:00

2025-12-11

Rendez-vous le jeudi 11 décembre à 15h à Saint-Lupicin.

Les bénévoles et les bibliothécaires proposent des lectures de textes courts au centre du Haut-de-Versac, aux côtés des résidents.

Ouvert à tous.

Centre d’accueil spécialisé, 2 rue de l’Espoir à Saint-Lupicin. .

