Médiathèque de Saint-Lupicin Lectures Centre d’accueil spécialisé Coteaux du Lizon

Jeudi 12 février 15h

Les bénévoles et le personnel de la médiathèque proposent des lectures de textes courts partagées avec les résidents du centre du Haut-de-Versac.

Ouvert à toutes et tous.

Centre d’accueil spécialisé 2 Rue de l’Espoir Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 81 32

