Médiathèque de Saint-Lupicin Lectures Centre d’accueil spécialisé Coteaux du Lizon

Début : 2026-02-12 15:00:00
fin : 2026-02-12 16:00:00
Jeudi 12 février 15h
Les bénévoles et le personnel de la médiathèque proposent des lectures de textes courts partagées avec les résidents du centre du Haut-de-Versac.
Ouvert à toutes et tous.
Centre d’accueil spécialisé, 2 rue de l’Espoir. .
Centre d’accueil spécialisé 2 Rue de l’Espoir Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 81 32
