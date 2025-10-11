Médiathèque de Saint-Lupicin Lire et faire lire fête ses 25 ans Médiathèque Coteaux du Lizon
Médiathèque de Saint-Lupicin Lire et faire lire fête ses 25 ans Médiathèque Coteaux du Lizon samedi 11 octobre 2025.
Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon Jura
2025-10-11 11:00:00
2025-10-11 12:00:00
2025-10-11
LIRE ET FAIRE LIRE FÊTE SES 25 ANS
Samedi 11 octobre 11h
Histoires contées par les bénévoles et partage autour de magnifiques albums illustrés.
À partir de 4 ans .
Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 81 32
