Médiathèque de Saint-Lupicin Lire et faire lire fête ses 25 ans Médiathèque Coteaux du Lizon

Début : 2025-10-11 11:00:00

fin : 2025-10-11 12:00:00

2025-10-11

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude SAINT-LUPICIN LIRE ET FAIRE LIRE FÊTE SES 25 ANS

Samedi 11 octobre 11h

Histoires contées par les bénévoles et partage autour de magnifiques albums illustrés.

À partir de 4 ans .

Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 81 32

