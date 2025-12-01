Médiathèque de Saint-Lupicin Lisons sur le plateau Médiathèque Coteaux du Lizon
Médiathèque de Saint-Lupicin Lisons sur le plateau Médiathèque Coteaux du Lizon mardi 16 décembre 2025.
Médiathèque de Saint-Lupicin Lisons sur le plateau
Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-16 16:30:00
fin : 2025-12-16 18:00:00
Date(s) :
2025-12-16
Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude SAINT-LUPICIN LISONS SUR LE PLATEAU
Rendez-vous le mardi 16 décembre à 16h30 à Saint-Lupicin.
Un temps convivial pour échanger autour de ses lectures et découvrir de nouvelles idées.
Ouvert à tous. .
Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 81 32
English : Médiathèque de Saint-Lupicin Lisons sur le plateau
L’événement Médiathèque de Saint-Lupicin Lisons sur le plateau Coteaux du Lizon a été mis à jour le 2025-11-29 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)