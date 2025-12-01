Médiathèque de Saint-Lupicin Lisons sur le plateau Médiathèque Coteaux du Lizon

Médiathèque de Saint-Lupicin Lisons sur le plateau

Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon

Gratuit

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude SAINT-LUPICIN LISONS SUR LE PLATEAU

Rendez-vous le mardi 16 décembre à 16h30 à Saint-Lupicin.

Un temps convivial pour échanger autour de ses lectures et découvrir de nouvelles idées.

Ouvert à tous. .

Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 81 32

