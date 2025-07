Médiathèque de Saint-Lupicin Racontines Médiathèque Coteaux du Lizon

Début : 2025-07-16 15:00:00

fin : 2025-07-16 16:30:00

2025-07-16

Mercredi 16 juillet à 15h

L’été est là… et nos amis les animaux aussi ! Rejoignez-nous pour un moment d’écoute et de découverte autour d’histoires estivales pleines de plumes, de poils, de pattes et de soleil.

Une animation pour petits curieux et grandes oreilles, à partager en toute simplicité.

Dès 4 ans

Sur réservation .

Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 81 32

