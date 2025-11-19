Médiathèque de Saint-Lupicin Racontines Médiathèque Coteaux du Lizon
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-11-19 14:30:00
fin : 2025-11-19 15:30:00
2025-11-19
Rendez-vous le mercredi 19 novembre à 14h30, à la Médiathèque de Saint-Lupicin.
Venez écouter des histoires douces aux couleurs de la nuit pour glisser doucement vers le sommeil.
À partir de 4 ans .
Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 81 32
