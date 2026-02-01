Médiathèque de Saint-Lupicin Racontines Médiathèque Coteaux du Lizon

Médiathèque de Saint-Lupicin Racontines

Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon Jura

Début : 2026-02-18 14:30:00

fin : 2026-02-18 16:00:00

2026-02-18

Mardi 18 février 14h30

Histoires de visages, de rêves et d’imaginaire pour les jeunes oreilles curieuses.

Dès 4 ans. .

Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 81 32

