Médiathèque de Saint-Lupicin Racontines Médiathèque Coteaux du Lizon
Médiathèque de Saint-Lupicin Racontines Médiathèque Coteaux du Lizon mercredi 18 février 2026.
Médiathèque de Saint-Lupicin Racontines
Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 14:30:00
fin : 2026-02-18 16:00:00
Date(s) :
2026-02-18
Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude SAINT-LUPICIN RACONTINES
Mardi 18 février 14h30
Histoires de visages, de rêves et d’imaginaire pour les jeunes oreilles curieuses.
Dès 4 ans. .
Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 81 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Médiathèque de Saint-Lupicin Racontines
L’événement Médiathèque de Saint-Lupicin Racontines Coteaux du Lizon a été mis à jour le 2026-02-01 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)