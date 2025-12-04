Médiathèque de Saint-Lupicin Spectacle de magie Médiathèque Coteaux du Lizon
Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon Jura
Début : 2025-12-04 18:00:00
fin : 2025-12-04 19:30:00
Rendez-vous le jeudi 4 décembre à 18h à Saint-Lupicin.
Un stand-up magique et intimiste avec Majerik le magicien. Entre mentalisme, cartomagie et numéros visuels, il propose un spectacle participatif, drôle et plein de surprises.
Tout public, dès 7 ans.
Sur réservation. .
Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 81 32
