Médiathèque de Saint-Lupicin Spectacle de magie Médiathèque Coteaux du Lizon

Médiathèque de Saint-Lupicin Spectacle de magie

Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 18:00:00

fin : 2025-12-04 19:30:00

Date(s) :

2025-12-04

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude SAINT-LUPICIN SPECTACLE DE MAGIE

Rendez-vous le jeudi 4 décembre à 18h à Saint-Lupicin.

Un stand-up magique et intimiste avec Majerik le magicien. Entre mentalisme, cartomagie et numéros visuels, il propose un spectacle participatif, drôle et plein de surprises.

Tout public, dès 7 ans.

Sur réservation. .

Médiathèque 1 Grande Rue Coteaux du Lizon 39170 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 81 32

English : Médiathèque de Saint-Lupicin Spectacle de magie

L’événement Médiathèque de Saint-Lupicin Spectacle de magie Coteaux du Lizon a été mis à jour le 2025-11-29 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)