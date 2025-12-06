Médiathèque de Septmoncel Atelier créatif Médiathèque Septmoncel les Molunes
Médiathèque 875 Route de Genève Septmoncel les Molunes Jura
Gratuit
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 12:00:00
2025-12-06
Rendez-vous le samedi 6 décembre à 10h à Septmoncel.
Un atelier pour fabriquer votre étoile de Noël et faire briller la magie des fêtes.
À partir de 10 ans.
Sur réservation. .
Médiathèque 875 Route de Genève Septmoncel les Molunes 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69
