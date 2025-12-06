Médiathèque de Septmoncel Atelier créatif Médiathèque Septmoncel les Molunes

Médiathèque de Septmoncel Atelier créatif

Médiathèque 875 Route de Genève Septmoncel les Molunes Jura

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 12:00:00

2025-12-06

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude SEPTMONCEL ATELIER CRÉATIF

Rendez-vous le samedi 6 décembre à 10h à Septmoncel.

Un atelier pour fabriquer votre étoile de Noël et faire briller la magie des fêtes.

À partir de 10 ans.

Sur réservation. .

+33 3 84 45 05 69

