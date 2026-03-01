Médiathèque de Septmoncel Atelier d’éciture Médiathèque Septmoncel les Molunes

Médiathèque de Septmoncel Atelier d’éciture

Médiathèque 875 Route de Genève Septmoncel les Molunes Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 09:30:00

fin : 2026-03-14 12:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Médiathèque de Septmoncel Atelier d’écriture

Samedi 14 mars à 9h30

Faire surgir un personnage par les mots, entre observation et imagination, avec Sébastien Berlendis.

Ados-Adultes

Sur réservation. .

Médiathèque 875 Route de Genève Septmoncel les Molunes 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Médiathèque de Septmoncel Atelier d’éciture

L’événement Médiathèque de Septmoncel Atelier d’éciture Septmoncel les Molunes a été mis à jour le 2026-03-04 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)