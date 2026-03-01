Médiathèque de Septmoncel Atelier d’éciture Médiathèque Septmoncel les Molunes
Médiathèque de Septmoncel Atelier d'éciture
samedi 14 mars 2026.
Médiathèque 875 Route de Genève Septmoncel les Molunes Jura
Gratuit
Début : 2026-03-14 09:30:00
fin : 2026-03-14 12:00:00
2026-03-14
Atelier d'écriture
Samedi 14 mars à 9h30
Faire surgir un personnage par les mots, entre observation et imagination, avec Sébastien Berlendis.
Ados-Adultes
Sur réservation. .
Médiathèque 875 Route de Genève Septmoncel les Molunes 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69
