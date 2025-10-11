Médiathèque de Septmoncel Lire et faire Lire fête ses 25 ans Médiathèque Septmoncel les Molunes

Médiathèque 875 Route de Genève Septmoncel les Molunes

2025-10-11 11:00:00

2025-10-11 12:00:00

2025-10-11

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude SEPTMONCEL LIRE ET FAIRE LIRE FÊTE SES 25 ANS

Samedi 11 octobre 11h

Histoires contées par les bénévoles et partage autour de magnifiques albums illustrés.

À partir de 4 ans .

Médiathèque 875 Route de Genève Septmoncel les Molunes 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 75 17

