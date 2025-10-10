Médiathèque de Septmoncel Permanence Conseiller numérique Médiathèque Septmoncel les Molunes

Médiathèque de Septmoncel Permanence Conseiller numérique Médiathèque Septmoncel les Molunes vendredi 10 octobre 2025.

Médiathèque de Septmoncel Permanence Conseiller numérique

Médiathèque 875 Route de Genève Septmoncel les Molunes Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 15:30:00

fin : 2025-10-10 18:00:00

Date(s) :

2025-10-10

Médiathèque de Septmoncel Permanence Conseiller numérique

Vendredi 10 octobre de 15h30 à 18h

Notre conseillère numérique vous aide à prendre en main votre ordinateur, tablette, téléphone, à naviguer sur Internet, à utiliser votre messagerie…

Elodie Piard propose des ateliers thématiques ou

un accompagnement personnalisé sur rendez-vous.

Basée au Dôme, elle se déplace dans tout le réseau des médiathèques du territoire pour répondre à vos problématiques autour de l’informatique. .

Médiathèque 875 Route de Genève Septmoncel les Molunes 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69

English : Médiathèque de Septmoncel Permanence Conseiller numérique

German : Médiathèque de Septmoncel Permanence Conseiller numérique

Italiano :

Espanol :

L’événement Médiathèque de Septmoncel Permanence Conseiller numérique Septmoncel les Molunes a été mis à jour le 2025-10-01 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)