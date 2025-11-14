Médiathèque de Septmoncel Permanence Conseillère numérique Médiathèque Septmoncel les Molunes

Médiathèque de Septmoncel Permanence Conseillère numérique

Médiathèque 875 Route de Genève Septmoncel les Molunes

Gratuit

Début : 2025-11-14 15:30:00

fin : 2025-11-14 18:00:00

2025-11-14

Rendez-vous le vendredi 14 novembre de 15h30 à 18h, à la Médiathèque de Septmoncel.

Notre conseillère numérique vous aide à prendre en main votre ordinateur, tablette, téléphone, à naviguer sur Internet, à utiliser votre messagerie…

Elodie Piard propose des ateliers thématiques ou un accompagnement personnalisé sur rendez-vous.

Basée au Dôme, elle se déplace dans tout le réseau des médiathèques du territoire pour répondre à vos problématiques autour de l’informatique. .

+33 3 84 45 05 69

