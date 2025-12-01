Médiathèque de Septmoncel Permanence Conseillère numérique Médiathèque Septmoncel les Molunes
Médiathèque de Septmoncel Permanence Conseillère numérique Médiathèque Septmoncel les Molunes vendredi 12 décembre 2025.
Médiathèque 875 Route de Genève Septmoncel les Molunes Jura
Gratuit
Début : 2025-12-12 15:30:00
fin : 2025-12-12 18:00:00
2025-12-12
Vendredi 12 décembre de 15h30 à 18h
Notre conseillère numérique vous aide à prendre en main votre ordinateur, tablette, téléphone, à naviguer sur Internet, à utiliser votre messagerie…
Elodie Piard propose des ateliers thématiques ou un accompagnement personnalisé sur rendez-vous.
Basée au Dôme, elle se déplace dans tout le réseau des médiathèques du territoire pour répondre à vos problématiques autour de l’informatique. .
Médiathèque 875 Route de Genève Septmoncel les Molunes 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69
