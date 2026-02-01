Médiathèque de Septmoncel Permanence Conseillère numérique Médiathèque Septmoncel les Molunes
Médiathèque de Septmoncel Permanence Conseillère numérique
Médiathèque Septmoncel les Molunes
vendredi 27 février 2026.
Médiathèque
875 Route de Genève
Septmoncel les Molunes
Jura
15:30:00
18:00:00
2026-02-27
Vendredi 27 février de 15h30 à 18h
Notre conseillère numérique vous aide à prendre en main votre ordinateur, tablette, téléphone, à naviguer sur Internet…
Elodie Piard propose des ateliers thématiques ou un accompagnement personnalisé sur rendez-vous.
Basée au Dôme, elle se déplace dans tout le réseau des médiathèques du territoire pour répondre à vos problématiques autour de l’informatique .
Médiathèque
875 Route de Genève
Septmoncel les Molunes
39310 Jura
Bourgogne-Franche-Comté
+33 3 84 60 75 17
