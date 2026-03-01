Médiathèque de Septmoncel Permanence Conseillère numérique Médiathèque Septmoncel les Molunes
Médiathèque 875 Route de Genève Septmoncel les Molunes Jura
Début : 2026-03-13 15:00:00
fin : 2026-03-13 18:00:00
2026-03-13
Vendredi 13 mars de 15h à 18h
Notre conseillère numérique vous aide à prendre en main votre ordinateur, téléphone, à naviguer sur Internet…
Elodie Piard propose des ateliers thématiques ou un accompagnement personnalisé sur rendez-vous. .
Médiathèque 875 Route de Genève Septmoncel les Molunes 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69
