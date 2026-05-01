Médiathèque de Septmoncel Permanence Conseillère numérique Médiathèque Septmoncel les Molunes
Médiathèque de Septmoncel Permanence Conseillère numérique Médiathèque Septmoncel les Molunes vendredi 29 mai 2026.
Septmoncel les Molunes
Médiathèque de Septmoncel Permanence Conseillère numérique
Médiathèque 875 Route de Genève Septmoncel les Molunes Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 15:30:00
fin : 2026-05-29 18:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Médiathèque de Septmoncel Permanence Conseillère numérique
Vendredi 29 mai de 15h30 à 18h
Notre conseillère numérique vous aide à prendre en main votre ordinateur, téléphone, à naviguer sur Internet…
Elodie Piard propose des ateliers thématiques ou un accompagnement personnalisé sur rendez-vous.
Basée au Dôme, elle se déplace dans tout le réseau des médiathèques pour répondre à vos problématiques autour de l’informatique. .
Médiathèque 875 Route de Genève Septmoncel les Molunes 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 45 05 69
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English : Médiathèque de Septmoncel Permanence Conseillère numérique
L’événement Médiathèque de Septmoncel Permanence Conseillère numérique Septmoncel les Molunes a été mis à jour le 2026-04-30 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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