KILLT, La Mare à sorcières Médiathèque de Suresnes Suresnes 10 décembre 2025

Pierre connait par cœur la nature quand Nina n’en sait pas

grand-chose. Elle vient d’arriver à la campagne et s’y sent bien plus libre

qu’en ville. Dans un parcours visuellement ingénieux, un comédien-guide-lecteur

vous invite à passer de spectateur à lecteur en donnant de votre voix. Les mots

sont partout, sur les murs, une carte, un t-shirt ou dans le creux de la main.

L’histoire se tisse au fur et à mesure des interventions de chacun, seul ou en

chœur. Une façon ludique et intime de vivre une grande histoire de solidarité

et d’amitié, celle qui aide à grandir et à dépasser ses peurs.

De Simon Grangeat

Mise en scène Olivier Letellier

Les Tréteaux de France – Centre

dramatique national

Du mercredi 10 décembre 2025 au samedi 13 décembre 2025 :

samedi

de 15h00 à 15h45

samedi

de 10h30 à 11h15

mercredi

de 15h00 à 15h45

payant

De 8 à 12 euros.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 9 ans.

Médiathèque de Suresnes 5, rue Ledru Rollin 92150 Suresnes

https://www.theatre-suresnes.fr/spectacle/killt/ +33146979810 reservation@theatre-suresnes.fr https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/ https://www.facebook.com/TheatredeSuresnes/

Partager une expérience de lecture collective et donner vie à une histoire : c’est le dispositif inédit auquel vous invite « KiLLT » (pour « ki lira le texte ») d’Olivier Letellier. Prenez part au voyage initiatique de Nina et Pierre, personnages fascinants de La Mare à sorcières.