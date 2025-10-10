Médiathèque de Viry Accueil privilégié Médiathèque Viry

Médiathèque de Viry Accueil privilégié Médiathèque Viry vendredi 10 octobre 2025.

Médiathèque de Viry Accueil privilégié

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 10:00:00

fin : 2025-10-10 12:00:00

Date(s) :

2025-10-10

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude VIRY ACCUEIL PRIVILÉGIÉ

Vendredi 10 octobre 10h

À la lumière d’une lampe de poche lectures, écoutes et jeux autour des monstres, entre mythes et croyances.

Ouvert aux personnes de plus de 60 ans Sur réservation .

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16

English : Médiathèque de Viry Accueil privilégié

German : Médiathèque de Viry Accueil privilégié

Italiano :

Espanol :

L’événement Médiathèque de Viry Accueil privilégié Viry a été mis à jour le 2025-10-01 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)