Médiathèque de Viry Accueil privilégié Médiathèque Viry

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura
Début : 2025-10-10 10:00:00
fin : 2025-10-10 12:00:00
Date(s) :
2025-10-10
Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude VIRY ACCUEIL PRIVILÉGIÉ
Vendredi 10 octobre 10h
À la lumière d’une lampe de poche lectures, écoutes et jeux autour des monstres, entre mythes et croyances.
Ouvert aux personnes de plus de 60 ans Sur réservation .
Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16
