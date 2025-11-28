Médiathèque de Viry Apéro littéraire Médiathèque Viry
Médiathèque de Viry Apéro littéraire Médiathèque Viry vendredi 28 novembre 2025.
Médiathèque de Viry Apéro littéraire
Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 18:30:00
fin : 2025-11-28 20:00:00
Date(s) :
2025-11-28
Médiathèque de Viry Apéro littéraire
Rendez-vous le vendredi 28 novembre à 18h30, à la Médiathèque de Viry.
Vous avez envie de partager votre enthousiasme pour un ouvrage que vous avez lu ? Trouver de nouvelles idées de lectures ? Venez échanger en toute convivialité avec les autres participants du club de lecture.!
Tout public .
Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16
English : Médiathèque de Viry Apéro littéraire
German : Médiathèque de Viry Apéro littéraire
Italiano :
Espanol :
L’événement Médiathèque de Viry Apéro littéraire Viry a été mis à jour le 2025-10-26 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)