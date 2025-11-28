Médiathèque de Viry Apéro littéraire Médiathèque Viry

Médiathèque de Viry Apéro littéraire

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura

Début : 2025-11-28 18:30:00

fin : 2025-11-28 20:00:00

2025-11-28

Rendez-vous le vendredi 28 novembre à 18h30, à la Médiathèque de Viry.

Vous avez envie de partager votre enthousiasme pour un ouvrage que vous avez lu ? Trouver de nouvelles idées de lectures ? Venez échanger en toute convivialité avec les autres participants du club de lecture.!

Tout public .

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté

