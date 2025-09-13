Médiathèque de Viry Atelier calligraphie elfique Médiathèque Viry
Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-09-13 10:00:00
fin : 2025-09-13 12:00:00
2025-09-13
Rendez-vous le samedi 13 septembre à 10h, à la médiathèque de Viry
Initiez-vous aux tengwar, l’alphabet elfique de Tolkien un art d’écrire venu de la Terre du Milieu, à découvrir et calligraphier à la plume. Atelier proposé par l’association Tolkiendil.
À partir de 12 ans
Sur réservation .
