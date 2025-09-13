Médiathèque de Viry Atelier calligraphie elfique Médiathèque Viry

Médiathèque de Viry Atelier calligraphie elfique Médiathèque Viry samedi 13 septembre 2025.

Médiathèque de Viry Atelier calligraphie elfique

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-13 12:00:00

Date(s) :

2025-09-13

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude VIRY ATELIER CALLIGRAPHIE ELPHIQUE

Rendez-vous le samedi 13 septembre à 10h, à la médiathèque de Viry

Initiez-vous aux tengwar, l’alphabet elfique de Tolkien un art d’écrire venu de la Terre du Milieu, à découvrir et calligraphier à la plume. Atelier proposé par l’association Tolkiendil.

À partir de 12 ans

Sur réservation .

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16

English : Médiathèque de Viry Atelier calligraphie elfique

German : Médiathèque de Viry Atelier calligraphie elfique

Italiano :

Espanol :

L’événement Médiathèque de Viry Atelier calligraphie elfique Viry a été mis à jour le 2025-08-06 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)