Médiathèque de Viry Atelier créatif Médiathèque Viry

Médiathèque de Viry Atelier créatif

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:30:00

fin : 2025-12-13 12:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude VIRY ATELIER CRÉATIF

Rendez-vous le samedi 13 décembre à 10h30 à Saint-Claude.

Fabriquez un gnome en laine, compagnon féérique à offrir ou à suspendre pour célébrer l’hiver.

Tout public.

Sur réservation. .

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16

English : Médiathèque de Viry Atelier créatif

L’événement Médiathèque de Viry Atelier créatif Viry a été mis à jour le 2025-11-30 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)