Médiathèque de Viry Atelier créatif Médiathèque Viry

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura
Début : 2025-12-13 10:30:00
fin : 2025-12-13 12:00:00
2025-12-13
Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude VIRY ATELIER CRÉATIF
Rendez-vous le samedi 13 décembre à 10h30 à Saint-Claude.
Fabriquez un gnome en laine, compagnon féérique à offrir ou à suspendre pour célébrer l’hiver.
Tout public.
Sur réservation. .
Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16
