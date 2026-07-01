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Médiathèque de Viry Atelier cyanotype Médiathèque Viry

mercredi 15 juillet 2026 · Médiathèque · Viry

Médiathèque de Viry Atelier cyanotype Médiathèque Viry

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
5 Rue des Écoles
Ville
39360 Viry
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Viry

Médiathèque de Viry Atelier cyanotype

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:30:00
fin : 2026-07-15 17:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Médiathèque de Viry Atelier cyanotype

Mercredi 15 juillet de 14h30 à 17h
Fleurs, soleil et créativité découvre le cyanotype et viens créer un marque-page unique en bleu magique !
À partir de 6 ans   .

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16 

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English : Médiathèque de Viry Atelier cyanotype

L’événement Médiathèque de Viry Atelier cyanotype Viry a été mis à jour le 2026-07-02 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)