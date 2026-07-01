Médiathèque de Viry Atelier cyanotype Médiathèque Viry
mercredi 15 juillet 2026 · Médiathèque · Viry
Informations pratiques
Viry
Médiathèque de Viry Atelier cyanotype
Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:30:00
fin : 2026-07-15 17:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Médiathèque de Viry Atelier cyanotype
Mercredi 15 juillet de 14h30 à 17h
Fleurs, soleil et créativité découvre le cyanotype et viens créer un marque-page unique en bleu magique !
À partir de 6 ans .
Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Médiathèque de Viry Atelier cyanotype
L’événement Médiathèque de Viry Atelier cyanotype Viry a été mis à jour le 2026-07-02 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)