Médiathèque de Viry Atelier d’écriture Médiathèque Viry samedi 21 mars 2026.

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura

Gratuit
Début : 2026-03-21 14:00:00
fin : 2026-03-21 16:00:00

2026-03-21

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude VIRY ATELIER D’ÉCRITURE

Samedi 21 mars 14h

Atelier pour s’essayer au portrait réel ou fictif en jouant avec les mots et les points de vue.
Adolescents adultes.
Sur réservation.   .

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16 

