Médiathèque de Viry Atelier d’écriture Médiathèque Viry

Médiathèque de Viry Atelier d’écriture

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-03-21 16:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude VIRY ATELIER D’ÉCRITURE

Samedi 21 mars 14h

Atelier pour s’essayer au portrait réel ou fictif en jouant avec les mots et les points de vue.

Adolescents adultes.

Sur réservation. .

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Médiathèque de Viry Atelier d’écriture

L’événement Médiathèque de Viry Atelier d’écriture Viry a été mis à jour le 2026-03-04 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)