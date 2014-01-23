Médiathèque de Viry Atelier mémoire Médiathèque Viry
Médiathèque de Viry Atelier mémoire Médiathèque Viry vendredi 23 janvier 2026.
Médiathèque de Viry Atelier mémoire
Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 14:00:00
fin : 2026-01-23 15:30:00
Date(s) :
2026-01-23
Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude VIRY ATELIERS MÉMOIRE
Vendredi 23 janvier 14h
Un nouveau rendez-vous ludique pour stimuler la mémoire avec Françoise Jeanneau.
Tout public.
Sur inscription. .
Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Médiathèque de Viry Atelier mémoire
L’événement Médiathèque de Viry Atelier mémoire Viry a été mis à jour le 2026-01-18 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)