Médiathèque de Viry Atelier Mineclonia Médiathèque Viry
Médiathèque de Viry Atelier Mineclonia Médiathèque Viry jeudi 19 février 2026.
Médiathèque de Viry Atelier Mineclonia
Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 14:00:00
fin : 2026-02-19 16:00:00
Date(s) :
2026-02-19
Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude VIRY ATELIER MINECLONIA
Mercredi 19 février 14h
Un atelier créatif pour jouer avec les formes et les visages, et inventer des portraits hors normes.
Dès 10 ans.
Sur réservation. .
Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Médiathèque de Viry Atelier Mineclonia
L’événement Médiathèque de Viry Atelier Mineclonia Viry a été mis à jour le 2026-02-01 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)