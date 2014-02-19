Médiathèque de Viry Atelier Mineclonia Médiathèque Viry

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura

Gratuit
2026-02-19 14:00:00
2026-02-19 16:00:00

2026-02-19

ATELIER MINECLONIA

Mercredi 19 février 14h

Un atelier créatif pour jouer avec les formes et les visages, et inventer des portraits hors normes.
Dès 10 ans.
Sur réservation.   .

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16 

