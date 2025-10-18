Médiathèque de Viry Atelier tricot Médiathèque Viry
Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura
Gratuit
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-18 12:00:00
2025-10-18
Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude VIRY ATELIER TRICOT
Samedi 18 octobre 10h
Octobre Rose tricot de chenilles porte-bonheur, au profit de la lutte contre le cancer du sein.
À partir de 10 ans .
Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16
