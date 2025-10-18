Médiathèque de Viry Atelier tricot Médiathèque Viry

Médiathèque de Viry Atelier tricot samedi 18 octobre 2025.

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 12:00:00

2025-10-18

Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude VIRY ATELIER TRICOT

Samedi 18 octobre 10h

Octobre Rose tricot de chenilles porte-bonheur, au profit de la lutte contre le cancer du sein.

À partir de 10 ans .

Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16

