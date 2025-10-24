Médiathèque de Viry Ateliers mémoire Médiathèque Viry
Médiathèque de Viry Ateliers mémoire Médiathèque Viry vendredi 24 octobre 2025.
Médiathèque de Viry Ateliers mémoire
Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24 14:00:00
fin : 2025-10-24 15:00:00
Date(s) :
2025-10-24
Médiathèque Haut-Jura Saint-Claude VIRY ATELIERS MÉMOIRE
Vendredi 24 octobre 14h
Jeux et défis pour entretenir sa mémoire en s’amusant, animés par Françoise Jeanneau.
Tout public Sur réservation .
Médiathèque 5 Rue des Écoles Viry 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 92 16
English : Médiathèque de Viry Ateliers mémoire
German : Médiathèque de Viry Ateliers mémoire
Italiano :
Espanol :
L’événement Médiathèque de Viry Ateliers mémoire Viry a été mis à jour le 2025-10-01 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)